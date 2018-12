Happy Casa Brindisi-Segafredo Virtus Bologna: 89-81

Parziali: (29-13; 43-40; 68-56; 89-81)

Arbitri: Carmelo Paternico’ – Lorenzo Baldini – Gianluca Calbucci.

HAPPY CASA: Banks 27, Brown 20, Rush 6, Gaffney 7, Zanelli 2, Moraschini 14, Chappell 11, Wojciechowski 2, Cazzolato ne, Taddeo ne, Guido ne, Marzo ne. All.: Vitucci.

SEGAFREDO: Punter 15, Pajola, Taylor 14, Baldi Rossi 5, Kravic 12, Aradori 9, M’Baye 9, Cournooh 9, Qvale, 8 Cappelletti ne, Berti ne. All.: Sacripanti.

Tiri Da 2 Punti – Happy Casa: 30/42; Segafredo: 27/52. Tiri Da 3 Punti – Happy Casa: 5/20; Segafredo: 6/23. Tiri Liberi – Happy Casa: 14/18; Segafredo: 9/10. Rimbalzi – Happy Casa: 40 (10 Off); Segafredo: 32 (13 Off). Assist – Happy Casa: 16; Segafredo: 10. Palle Perse – Happy Casa: 14; Segafredo: 9.

Fondamentale ritorno alla vittoria per la Happy Casa Brindisi nell’undicesimo turno del girone di andata di regular season. I ragazzi di coach Frank Vitucci ribaltano l’inerzia di un momento negativo, frutto di tre sconfitte consecutive acuite dall’infortunio al playmaker Wes Clark, e festeggiano davanti ai propri sostenitori al termine di 40 minuti giocati ad altissima intensità, determinazione e voglia di vincere.

Artefice del successo uno strepitoso Adrian Banks autore di 27 punti con 7/12 da 2, 3/4 da 3 e 4/4 ai liberi che nei momenti cruciali si è caricato la squadra sulle proprie spalle togliendosi di dosso la ruggine di una prima parte di campionato altalenante.

La vittoria biancoazzurra è incarnata perfettamente in John Brown: un leone che lotta, sgomita, cade a terra ma si rialza senza indietreggiare di un centimetro. L’ala americana firma una partita da 31 di valutazione grazie alla doppia doppia da 20 punti + 10 rimbalzi.

La preziosa posta in palio fa balzare Brindisi a quota 12 punti in classifica distanziando i bianconeri ancorati a 10 e raggiunti anche da Brescia, corsara in serata al PalaRadi di Cremona.

La Vanoli di Meo Sacchetti, grande ex di giornata, sarà la prossima avversaria della Happy Casa mercoledì 26 dicembre alle ore 19 al PalaPentassuglia.

Un vero e proprio scontro diretto in chiave Final Eight di Coppa Italia, un traguardo che l’ambiente biancoazzurra sogna sempre più a occhi aperti ma a distanza ravvicinata.

