Musica e cabaret animeranno il count down alla mezzanotte del 31 dicembre in Piazza della Libertà, mentre cresce l’attesa per il Gran Galà di Capodanno nella chiesa di San Francesco

Iniziati in grande stile, i festeggiamenti per il capodanno ostunese continuano la notte di San Silvestro con l’XI edizione del Winter Festival targato La Ghironda e organizzato in collaborazione e il sostegno dell’Assessorato al Turismo e alla Cultura. Tommy Terrafino, Eric Turner, Barty Colucci e diversi dj locali animeranno il viaggio che conduce al nuovo anno, tra musica e cabaret.

Domenica 31 dicembre, la mezzanotte si aspetta in Piazza della Libertà a partire dalle ore 22.30 con il comico Tommy Terrafino, il “vegano” televisivo della trasmissione “Made in Sud”. Dopo aver girovagato per un decennio per le piazze del Meridione col duo comico “Savino e Terrafino”, l’attore barese decide di intraprendere una carriera da solista. E tre anni fa partecipa da vincitore al Festival del Cabaret di Martina Franca. Successivamente entra nella carovana del Boss dei Comici in onda su La7 e nel 2016 approda su RaiDue a Made in Sud, trasmissione che lo vede tuttora nei panni del “vegano” e dell’“addetto”.

Dopo la mezzanotte la festa continua con il concerto di musica soul e r’n’b’ del cantante texano Eric Turner, aka The Soul of a Man. L’artista proporrà una lunga carrellata di hit, classici e successi che hanno reso immortale e conosciuta in tutto il mondo la black music. Una pattuglia di dj del posto farà, quindi, da apripista al conduttore radiofonico e imitatore Barty Colucci, voce di punta di RDS che a Ostuni gioca praticamente in casa. Originario di Ceglie Messapica, Colucci è ormai famoso per il programma “Tutti pazzi per RDS” e le sue celebri imitazioni, da Briatore all’ex Presidente Napolitano, che riproporrà sul palco di Piazza Libertà in uno spettacolo di cabaret unico nel suo genere.

Per celebrare il 2018, la collaudata macchina organizzativa de La Ghironda ha dato vita alla realizzazione del Gran Galà di Capodanno. Il raffinato concerto di musica classica si terrà alle ore 19 del 1° gennaio nella chiesa di San Francesco con Francesco Libetta & Friends, progetto capitanato dal noto pianista salentino, concertista di fama internazionale. Nell’esecuzione di Libetta, coadiuvato da un quartetto di pianisti composto da Emanuele Balsano, Giorgio Manni, Alberto Manzo e Alessio Zuccaro, dalla violoncellista Eleonora Fullone e dal soprano Silvia Susan Rosato Franchini, si ascolteranno – in varie formazioni – musiche strumentali e vocali di Mozart (Ouverture dalle Nozze di Figaro), Kalkbrenner (Romanza), Händel (Tecum principium e Rejoice Greatly), Milaurowsky (Sonata per violoncello e pianoforte), Czerny (Rondò Brillante), Brahms (Sonata per violoncello e pianoforte), Lillo (Tema variato), Bellini (Casta Diva) e Schubert (Marcia).

Per motivi di sicurezza, come dispone un’ordinanza del Sindaco, in piazza della Libertà sarà vietata la vendita e l’introduzione di vetro e lattine, mentre sarà consentito il posteggio gratuito presso il Foro Boario, posto a ridosso del centro storico della Città bianca.