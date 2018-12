Grande successo per l’evento “Viaggio nell’antica Brundisium”, svoltosi il 22 dicembre presso la “Collezione Archeologica Faldetta” di Brindisi ed organizzato del Gruppo Archeologico Brindisino. Durante l’evento i rievocatori in abiti storici filologicamente ricostruiti, attraverso ricostruzioni fedeli di oggetti, hanno illustrato alcuni aspetti della vita quotidiana civile in epoca romana permettendo ai visitatori di scoprire cosa mangiavano e quali giochi usavano per distrarsi gli antichi brindisini, come scrivevano, come producevano i propri vestiti, quali erano i profumi delle donne romane e come si truccavano … un vero proprio viaggio in dietro nel tempo!! Visto il successo e l’interesse riscontrato l’evento sarà riprogrammato nei prossimi mesi.