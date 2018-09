Il 15 settembre si è tenuta l’iniziativa “IL TRENO DEI DESIDERI ALL’INCONTRARIO VA’…”. Un folto gruppo di manifestanti, accompagnati dalle numerose Associazioni brindisine riunitosi a Piazza Cairoli, ha percorso il tratto fino alla Stazione ferroviaria dove i vari relatori hanno esposto le ragioni della manifestazione evidenziando la carenza di strutture fruibili da persone costrette in carrozzina e da mamme in difficoltà. L’’obiettivo della passeggiata solidale è stato quello di sensibilizzazione la cittadinanza e le Istituzioni brindisine a ridurre e/o eliminare la presenza di barriere architettoniche presenti non solo all’interno della Stazione Ferroviaria, luogo di arrivo odierno ed i relativi sottopassaggi, ma anche in ambito cittadino. Un gruppo di mamme ha evidenziato le problematiche presenti in città e le difficoltà vissute negli spostamenti giornalieri con figli al seguito in carrozzina specie per attraversare il sottopasso, da Via Tor Pisana a piazza Crispi, della stazione sprovvista di montascale e ascensori. In particolare un relatore ha sottolineato l’importanza del cambiamento e l’attenzione che i cittadini “normodotati” devono avere nei confronti della comunità dei disabili, che non sono cittadini di serie B, ma persone con uguali diritti che hanno bisogno di maggiore sensibilità civica.

I manifestanti fanno appello alle Istituzioni di intervenire con urgenza, eliminando gli ostacoli che impediscono loro di avere maggiore libertà negli spostamenti quotidiani.

“DISABILITA’ INSIEME” è la rete provinciale di Associazioni e Cooperative Sociali, di seguito elencate, impegnate nel mondo della disabilità: AID (Ass. Italiana Dislessia), AIPD (Ass. Italiana Persone Down), AISM (Ass. Italiana Sclerosi Multipla), ANGSA (Ass. Nazionale Genitori Soggetti Autistici), C.I.P. (Comitato Paraolimpico Italiano), CRAP Elios, Coop. Eridano, Coop. Oltre l’orizzonte, CSV Poiesis, ENS (Ente Nazionale Sordi), Eppi, Giochiamo Insieme, Gulliver 180, Il bene che ti voglio, Mente Libera, Nickan, Oltre il silenzio, UICI (Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti).

Grazie soprattutto al loro impegno è stato possibile organizzare l’iniziativa.

Inoltre hanno partecipato Adoc, Uil Brindisi, Ada UIL (Associazione per i Diritti degli Anziani), ufficio H UIL Pensionati, Impresa Mamma, Radio Soccorso Brindisi, Croce Di Malta.

LIBERTA” DI MUOVERSI