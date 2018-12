Un concerto di Natale emozionante quello tenutosi lo scorso 20 dicembre presso la sede del Palazzo di Giustizia di Brindisi. Un luogo solitamente non deputato a simili iniziative, ma che anche quest’anno, come già accaduto in passato, è riuscito a trasformarsi in una location adatta ad accogliere un momento musicale di alto livello.

Ad organizzare la manifestazione che ha visto la presenza delle più importanti autorità religiose, civili e militari locali, il Tribunale e la Procura di Brindisi, rappresentati rispettivamente dal Presidente Alfonso Pappalardo e dal Procuratore Capo della Repubblica Antonio De Donno, supportati dalla sezione di Polizia Giudiziaria – Aliquota Polizia di Stato, in particolare dall’assistente Capo Coordinatore Antonio Discanno e dell’Assistente Capo Coordinatore Giuseppe Franciosa.

A esibirsi sul palco il soprano Rosanna Volpe e il pianista Antonio Curto, direttore della Scuola Musicale Comunale Città di Francavilla, che puntualmente viene coinvolta in eventi istituzionali di alto rilievo e diventata ormai un punto di riferimento fondamentale e insostituibile per determinate occasioni nella provincia brindisina e non solo. Il Concerto di Natale, inoltre, giunge nel 15° anniversario dell’istituzione della Scuola, avvenuta nel 2003.

Nel pubblico anche i genitori di Melissa Bassi, la ragazzina rimasta vittima dell’attentato, nel maggio 2012, all’Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Morvillo- Falcone”, l’ex Procuratore Capo della Repubblica, ormai in congedo, Marco Dinapoli e il Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Brindisi Mons. Fabio Ciollaro, il quale ha aperto l’evento con un proprio saluto.



Nella prima parte del concerto, protagoniste indiscusse le più famose colonne sonore cinematografiche, come “Fratello sole, sorella Luna” di Riz Ortolani, “Parla più piano” di Nino Rota e “Love Theme” di Ennio Morricone, quest’ultimo tra le musiche del film “Nuovo cinema Paradiso”, mentre nella seconda parte grande spazio ai brani classici del repertorio partenopeo come “Io te vurrìa vasà”, “Passione” e “O sole mio”. Gran finale con il celeberrimo “Astro del ciel”, una delle canzoni più conosciute tra quelle natalizie.

A concludere l’evento, che ha riscosso un notevole gradimento di pubblico, i saluti finali del Procuratore Antonio De Donno e del Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Maurizio Saso, portavoce del Tribunale di Brindisi. A condurre la giornalista Giovanna Ciracì