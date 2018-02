È un bilancio più che positivo quello dell’A.S.D. Judo Kyai Ostuni che, lo scorso 18 Febbraio, ha partecipato al “Trofeo CSEN – Città di Valenzano”(BA). La società si è distinta, fra le tante presenti a livello regionale, poiché dei nove atleti iscritti quasi tutti sono riusciti a conquistare uno dei gradini del podio.

Per la classe Fanciulli (2008-2009), Bari Stefano nella categoria 36kg e Cirasino Valerio nella 40kg si sono classificati al 3°posto; per la classe Ragazzi (2006-2007), Ugenti Boris nella 36kg e Marseglia Davide nella categoria 50kg si sono classificati al 1°posto; mentre, nell’ultima classe, quella degli Esordienti B (anno 2004-2005), Marseglia Alessandro 50kg si è classificato al 5°posto, Cirasino Daniele 73kg al 2°posto, mentre De Medici Leonardo (66kg), Legrottaglie Matteo (50kg) e Garibaldi Mattia (60kg) si sono classificati al 3°posto, quest’ultimo, alla sua sola seconda gara da annoverare nell’esperienza da judoka, dopo aver disputato entrambi gli incontri al “golden score” e dopo aver sostenuto più di undici minuti di combattimenti.

Gli eccellenti risultati raggiunti sono anche il frutto del lavoro del Maestro Sabino Francioso che, ormai da diversi anni, porta avanti con passione e dedizione la tradizione judoistica ostunese con ottimi risultati, anche a livello agonistico.

Oltre a lui c’è una nuova leva: la Maestra Mariella Epifani, che fino a qualche anno fa faceva parte della Kyai Ostuni come atleta, e che può vantare un ricco curriculum nazionale e internazionale. Dal settembre del 2017, invece, la nuova Maestra si ritrova dall’altra parte della barricata, quella del tecnico, tenendo corsi di judo per bambini dai 4 ai 9 anni e organizzando allenamenti provinciali che coinvolgono diverse società judoistiche pugliesi: uno si terrà proprio il giorno 25 febbraio, presso la sede della Kyai Ostuni in Via Giosuè Pinto.

Il prossimo appuntamento, previsto nel calendario gare, sarà quello del “Trofeo Int.le MR. JUDO PUGLIA – Città di Martina Franca”, che vedrà gli atleti impegnati nei due giorni del 3 e 4 Marzo. Speriamo che in quest’occasione il bottino possa arricchirsi maggiormente con nuove medaglie e, magari, con un maggior numero di judoka ostunesi che raggiungono il gradino più alto del podio.

Eleonora Soleti