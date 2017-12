L’Amicizia è un legame sociale accompagnato da sentimento di affetto vivo e reciproco tra due persone. Possono nascere storie d’amicizia autentiche e forti anche in strutture dove solitamente si pensa che la gente soffra.

E’ questo il senso del “Calendario dell’Amicizia 2018” ideato dal giornalista Tiziano Mele per la GRS (www.gestionisanitarie.it), gruppo giovane e dinamico impegnato nel Sociale ed in tutte le forme di assistenzialismo, con un occhio sempre attento al futuro ed all’innovazione tecnologica. Gli scatti del calendario portano la firma di Francesco Vasto (Creatiph) giovane e talentuoso fotografo brindisino con una particolare predisposizione per i ritratti, il design e l’immagine, invece, sono di Grafix.

Le dodici foto ritraggono scene quotidiane all’interno delle due strutture sociosanitarie pugliesi: la “Residenza Don Lombardo” di San Donaci (Brindisi) e la “Residenza San Vincenzo” di Miggiano (Lecce) e mostrano come possano nascere storie di amicizia e complicità tra gli ospiti, tra gli ospiti ed il personale o all’interno dello stesso personale, infermieri, educatrici, fisioterapisti, operatori socio-sanitari ed impiegati.

“Per noi l’amicizia è alla base di tutto – spiega Michele Schettino, direttore generale di GRS – perché permette di realizzare quel clima di estrema familiarità sul quale si fonda la filosofia del gruppo. La nostra prima regola, infatti, è quella di far sentire in famiglia le persone che vengono a vivere nelle nostre residenze e questo si realizza quando all’interno puoi contare su gruppi di gente vera. GRS è un gruppo in espansione che ha l’obiettivo di creare occupazione sul territorio e far sentire gli ospiti a loro agio, proprio come se stessero ancora con la loro famiglia. Il Calendario dell’Amicizia è solo il primo passo di diversi progetti in cantiere per il 2018”.

E’ possibile richiedere una copia omaggio del “Calendario dell’Amicizia 2018” inviando un’email a gestionisanitarie@gmail.com.