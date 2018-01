Nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Tuturano, a conclusione di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà C.M., brindisino 27enne, protagonista di un incidente stradale autonomo. I militari, intervenuti intorno alle 04:00 di stanotte, lungo la SS 613 Lecce – Brindisi, dove l’autovettura Citroen C3 era andata a collidere contro il guard-rail, hanno trovato l’uomo in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico pari a 1,65 G/L., come da accertamenti esperiti presso il locale ospedale, procedendo a ritirargli la patente di guida.

Nella circostanza è stata denunciata anche la passeggera del mezzo, S.F., 25enne brindisina, poiché riferiva ai militari di essere lei alla guida del veicolo, tentando di coprire il conducente che sapeva aver bevuto oltre il consentito.

Il tentativo di favoreggiamento è stato scoperto grazie alle testimonianze di alcuni automobilisti interventi in soccorso della vettura, che hanno dichiarato che alla guida del veicolo vi fosse l’uomo.