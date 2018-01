Archiviati gli impegni della nazionale ripartirà sabato prossimo, 20 gennaio, il massimo campionato nazionale di pallamano, con la Junior Fasano che affronterà in casa il Benevento nella gara valida per la 6^ giornata della regular season.

Ad arricchire la rosa allenata da Francesco Ancona in questa seconda e decisiva fase del campionato, ed in vista anche delle Final Eight di Coppa in programma tra un mese a Conversano, ci sarà il terzino/centrale italo-argentino Guido Riccobelli, che ritrova la maglia biancazzurra dopo la brillante esperienza vissuta dal gennaio 2015 al maggio 2016, condita dalla conquista di uno scudetto e di una Coppa Italia.

Il funambolico atleta classe ’87, con diverse presenze in nazionale albiceleste, con la quale ha disputato anche le Olimpiadi di Londra nel 2012 ed i Mondiali in Spagna del 2013, torna dunque alla Junior con grande soddisfazione per tutto l’ambiente fasanese così salutato da Guido Riccobelli: “Sono molto contento di indossare nuovamente la divisa della Junior e di ritrovare una città che mi ha accolto calorosamente. In questo periodo in Argentina ho vinto sette titoli con la mia squadra, la UNLU (Universidad Nacional de Lujàn), e sono pronto a tornare a vincere pure a Fasano”. Felice del rinforzo ovviamente anche il tecnico Francesco Ancona: “Siamo felici di avere ancora a disposizione Guido in un momento decisivo della stagione, e sono sicuro che sarà un importante valore aggiunto per la squadra”

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO