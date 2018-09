La Happy Casa Brindisi versione 2018/19 non vuole smettere di stupire vincendo e convincendo per la sesta volta consecutiva su sei match di preseason disputati. Un ruolino di marcia da 100% a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto finora dai ragazzi di coach Vitucci che dimostrano di avere già un’anima, un’identità ben precisa.

Battagliera, mai doma, che diverte e si diverte giocando assieme. Serata di gala quella vissuta al PalaPentassuglia ospitando i montenegrini del Buducnost, squadra che parteciperà alla prossima edizione di Euroleague. Un test dai massimi livelli per i biancoazzurri privi di due pedine fondamentali nel proprio scacchiere: i lunghi Wojciechowski e Gaffney, entrambi fermati da risentimenti muscolari.

La montagna da scalare non spaventa la Happy Casa che è capace di soffrire nei primi 20 minuti (35-44 all’intervallo) e reagire veementemente nella restante parte di gara. Banks, MVP del torneo e top scorer con 22 punti in 25 minuti, si carica la squadra sulle spalle. La coppia Brown-Chappell va a segno con 16 punti a testa e propizia il break di 17-3 all’inizio del terzo quarto. Nel finale in volata il Buducnost non riesce più a trovare facili soluzioni all’interno dell’area pitturata con Clarke (17 punti, 6/7 al tiro) e Clark (15 punti e 9 rimbalzi). Brindisi stringe le maglie in difesa, si anima con le preziose triple di Zanelli (3/6 dalla lunga) e con le incursioni di Rush che gli fruttano un bottino personale di 12 punti.

Al suono della sirena finale scoppia la festa all’interno del PalaPentassuglia. I tifosi hanno risposto presente all’invito alla finalissima festeggiando con la squadra la vittoria dell’VIII Memorial Pentassuglia (7 volte su 8 vincitori) e del sesto successo in precampionato. Happy Casa 6 da schianto!

IL TABELLINO

Happy Casa Brindisi-KK Buducnost: 87-79

Parziali: (22-26; 35-44; 63-59; 87-79)

HAPPY CASA: Banks 22, Brown 16, Rush 12, Trojan, Lukosius 2, Zanelli 11, Moraschini 4, Clark 4, Cazzolato, Chappell 16, Cazzolato ne, Taddeo ne.. All.: Vitucci.

BUDUCNOST: Clark 15, Clarke 17, Sehovic 7, Gordic 12, Bojc 5, Drobnjak, Ilic 10, Craft 10, Nikolic 3, Kocjc. All.: Dzikić.

TIRI DA 2 PUNTI – HAPPY CASA: 20/41; BUDUCNOST: 28/40.

TIRI DA 3 PUNTI – HAPPY CASA: 10/29; BUDUCNOST: 4/12

TIRI LIBERI – HAPPY CASA: 17/20; BUDUCNOST: 11/15.

RIMBALZI – HAPPY CASA: 24 (10 off); BUDUCNOST: 36 (6 off).

ASSIST – HAPPY CASA: 13; BUDUCNOST: 10.

PALLE PERSE – HAPPY CASA: 5; BUDUCNOST: 23.

