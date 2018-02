Parte il countdown per assistere al big match Happy Casa Brindisi-EA7 Emporio Armani Milano, valevole per la 19° giornata di regular season LBA. L’evento ‘Pro-Brindisi’ è in programma domenica 11 febbraio alle ore 17.00 al PalaPentassuglia.

ᐧ 2° FASE – VENDITA LIBERA

QUANDO?

-Dalle ore 09.00 del 01/02/2018 fino ad esaurimento posti disponibili.

DOVE?

-Sarà possibile acquistare il tagliando per l’evento c/o il New Basket Store di Corso Garibaldi, 29 (lun 17:00-20:30 | mar-sab 09:30-13 e 17:00-20:30), presso tutti i punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale o online sul sito www.vivaticket.it.

CHI?

-Fase di vendita accessibile a tutti.

-La società ha deciso di premiare ulteriormente gli abbonati! Coloro che non hanno confermato il proprio posto perderanno i diritti sullo stesso ma potranno acquistare il biglietto al prezzo loro riservato anche durante la fase di vendita libera. Tale procedura sarà accessibile esclusivamente c/o New Basket Store, esibendo al personale addetto la tessera #IOCISONO valida per la stagione sportiva 2017/18.

Di seguito la tabella prezzi:

SETTORE FILA ABBONATI NON ABBONATI

PARTERRE A-B-C 1^ € 76 € 100

2^-3^ € 56 € 81

4^ € 39 € 66

5^ € 26 € 56

6^ € 14 € 31

7^ € 14 € 26

8^-9^ € 11 € 21

PARTERRE D-E 1^ € 66 € 100

2^ € 46 € 71

3^ € 29 € 61

4^ € 24 € 41

5^ € 14 € 31

6^ € 14 € 26

PARTERRE I-L 1^ € 66 € 100

2^ € 46 € 71

3^ € 29 € 61

4^ € 24 € 41

PARTERRE F 1^ € 39 € 66

2^ € 26 € 56

3^ € 24 € 41

4^ € 14 € 31

5^ € 14 € 26

6^-8^ € 11 € 21

PARTERRE G 1^ € 66 € 100

2^ € 46 € 71

3^ € 24 € 46

4^ € 24 € 41

5^ € 14 € 26

6^-9^ € 11 € 21

PARTERRE H 1^-4^ € 14 € 26

5^-8^ € 11 € 21

TRIBUNA BLU 1^-10^ € 24 € 41

TRIBUNA GIALLA 1^-10^ € 14 € 26

TRIBUNA VERDE 1^-10^ € 14 € 26

IO CI SONO SEMPRE PIÙ! #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi