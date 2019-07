Happy Casa Brindisi comunica di aver rinnovato fino al giugno 2022 il rapporto di collaborazione con il Direttore Commerciale Andrea Fanigliulo.

Di comune accordo con la società, Andrea continuerà a instaurare rapporti con le aziende del territorio al fine di espandere sempre più il brand NBB in tutta la Regione Puglia.

Un rinnovo triennale che certifica l’ottimo lavoro svolto finora e ci proietta verso un futuro ricco di nuove sfide e ambizioni.

“Dopo tre anni Brindisi è diventata casa mia – spiega il direttore commerciale Fanigliulo – e la Happy Casa, con tutto il team, il suo management e i tifosi, la mia famiglia. Ringrazio il presidente, la proprietà e i nuovi soci per la fiducia rinnovatami, frutto di magnifici rapporti instaurati nel tempo. Il triennale è segno di una comune volontà di grandi progetti per il bene di questa società e città. Cercherò di fare del mio meglio come spero abbia già fatto in questi anni – conclude Andrea – nel rendere sempre più solida e virtuosa la nostra splendida realtà”.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi