MERCOLEDÌ 24 GIUGNO ALLE ORE 11:00 IL PRESIDENTE FERNANDO MARINO PARTECIPERÀ ALLA PRESENTAZIONE DEL NUOVO CORSO DI LAUREA TRIENNALE DELL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Un Corso di Laurea innovativo con un taglio fortemente pratico che si rivolge ai giovani appassionati di sport, praticanti e non, che vogliano trovare un impiego in un mondo che pullula di società e necessita di professionalità e competenza.

Con questi importanti presupposti prende vita il nuovo corso di laurea triennale organizzato dall’Università del Salento in ‘Diritto e Management dello Sport’, che verrà ufficialmente presentato domani mercoledì 24 giugno alle ore 11:00 in diretta streaming sulla piattaforma ‘Teams’.

Tutti gli interessati potranno partecipare al seguente link con la possibilità di porre domande e delucidazioni ai docenti presenti: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7ac15225273244d990447edb2d18017f%40thread.tacv2/conversations?groupId=3599f3ff-69c1-45f3-82c8-ed161fc7b264&tenantId=8d49eb30-429e-4944-8349-dee009bdd7da

Testimonial dell’iniziativa e della presentazione il presidente biancoazzurro Fernando Marino, accanto al quale presenzieranno le più rappresentanti cariche sportive regionali come il presidente dell’U.S. Lecce – Saverio Sticchi Damiani – e il presidente del CONI Puglia – Angelo Giberto.

Prosegue dunque con grande efficacia la collaborazione pro-attiva tra la Happy Casa Brindisi, realtà sportiva e cestistica di riferimento nel Sud Italia e Unisalento, Università degli Studi all’avanguardia nella ricerca e applicazione degli strumenti di sviluppo umano e valorizzazione dell’eccellenza.

Il Corso si rivolge anche a chi già lavora nel settore e desidera accrescere il proprio background culturale e tecnico: le lezioni, infatti, sono offerte con modalità, sia a distanza che in presenza e, dunque, chi non può presenziare con la modalità in presenza, può seguire le lezioni a distanza sulla piattaforma Teams.

Coloro i quali lavorano nel settore sportivo in qualità di dirigente di federazioni e/o di società sportive o sono atleti o ex atleti di livello nazionale (ossia hanno partecipato a campionati italiani assoluti) sono esonerati dal test d’ingresso.

Il video di presentazione del corso è visionabile nel sito del Dipartimento di Scienze Giuridiche: https://www.giurisprudenza.unisalento.it/home_page

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi