I Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, coadiuvati da personale del Reparto Operativo e delle Compagnie di Brindisi, San Vito dei Normanni, Fasano e Manduria (TA), a seguito di segnalazione telefonica pervenuta sull’utenza 112, sono intervenuti in Francavilla Fontana – contrada Pergola, nei pressi di una masseria diroccata, dove era in atto un rave party non autorizzato.

Sono state identificate complessivamente 152 persone; nella circostanza, C.D., 22enne di Manduria (TA) e Z.I. 25enne di Cisternino, sono stati denunciati in stato di libertà per “riunione pubblica non autorizzata”.

Nel prosieguo degli accertamenti, R.A., 25enne di Trani (BAT), è stato sorpreso alla guida dell’autovettura di proprietà del genitore, con un tasso alcolemico pari a 0,8 G/L, motivo per il quale gli è stata ritirata la patente di guida e l’autovettura affidata al congiunto; nello stesso contesto, a seguito di perquisizione personale e veicolare, gli è stata rinvenuta una dose di marijuana di due grammi, sottoposta a sequestro, motivo per il quale è stato segnalato alla competente Prefettura.