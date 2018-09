È con grande piacere che la Happy Casa Brindisi comunica di aver rinnovato la partnership con i Centri Palaia Human Care.

Una lunga esperienza nel campo della riabilitazione costituisce la solida base su cui poggiano le attività dei centri fiso-medicali afferenti al network sanitario, in grado di offrire anche prestazioni poliambulatoriali specialistiche, servizi e programmi di Medicina dello sport, trattamenti delle disabilità temporanee e permanenti, consulenze nutrizionali, esami strumentali, programmi di prevenzione, mental training, supporto psicologico.

Forte dell’esperienza ventennale, il network Palaia Human Care mette a disposizione un approccio integrato al servizio del benessere totale, assistendo la persona nella definizione scientifica di stili di vita personalizzati, oltre che nel recupero della salute fisica.

Le strutture di Squinzano, Galatina, Brindisi e Racale sono attrezzate per accogliere l’utenza gestendone le richieste e le esigenze in maniera coordinata e plurispecialistica, dispongono di palestre e piscine riabilitative, macchinari e professionisti in grado di attuare programmi integrati di fisioterapia, riabilitazione e recupero funzionale.

Gli atleti biancoazzurri usufruiranno di azioni specifiche rivolte alla prevenzione, alla cura, al miglioramento dello stato di forma, alla valutazione e al monitoraggio della condizione atletica.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi