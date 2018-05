Il prossimo 11 e 12 maggio al Teatro don Bosco di san Pietro Vernotico andrà in scena Aladin.

Dopo i successi di Grease, SisterAct e Peter Pan, non poteva che essere ALADIN il Musical portato in scena dai ragazzi e i giovani dell’Oratorio Santi Angeli Custodi di San Pietro Vernotico per questa primavera del 2018.

Una storia conosciuta da tutti, grandi e piccoli, ma con un adattamento molto originale e particolareche sa amalgamarebene gli ingredienti del fiabesco con la quotidianità della vita reale.

Non solo magia e incanto per i più piccoli, quindi, ma anche un filo diretto con la realtà che rende il musical appetibile ad una platea più matura. Un vero e proprio spettacolo per tutta la famiglia, all’insegna della favola e della musica.

Una musica d’eccezione, quella dei Pooh, maestri nell’incastonare tra loro note d’amore, di amicizia e di speranza, ma anche di bramosia e malvagità.

Sentimenti, questi, esaltati anche dalle coreografie, dai costumi, da una maestosa e coloratissima scenografia e da suggestive trovate sceniche, in grado di immergere lo spettatore in una Bagdad incantata, fatta di cammelli, grotte, tesori e palazzi reali…

Tanti validi motivi, insomma, per salire tutti sul tappeto volante e lasciarsi trasportare nel mondo incantato di Aladin, un musical dove fantasia e teatro colgono l’occasione per far sognare e divertire il pubblico di tutte le età.

Cosa state aspettando? C’è posto per tutti!

Non serve la lampada magica per esaudire questo desiderio… basta ritrovarsi al Teatro Don Bosco. Sipario ore 20,30.

E’ un’occasione da non perdere!