Nell’ambito dell’attività disposta in ambito nazionale dallo speciale Reparto dell’Arma, i Carabinieri del NAS di Taranto, in Mesagne, hanno accertato la mancanza dell’autorizzazione al funzionamento nonché delle caratteristiche strutturali, organizzative e gestionali di una casa di riposo. Pertanto, è stata disposta la chiusura dell’infrastruttura e il trasferimento degli anziani ospiti in altro luogo.

Nell’ambito dello stesso contesto operativo, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi hanno accertato, in seno alla casa di riposo, la presenza di tre dipendenti occupati senza la preventiva comunicazione di assunzione al competente centro di impiego.