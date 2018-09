Il Simposio, uno degli eventi enogastronomici più importanti di Roma, arriva al Castello Imperiali di Francavilla Fontana il 9 settembre prossimo, dalle ore 18 alle 23.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Francavilla Fontana, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport, Cultura, Turismo e Politiche Giovanili, prevederà un vero e proprio percorso del gusto che si snoderà nelle antiche sale del castello, valorizzando le eccellenze di Puglia, Basilicata, Molise, Campania e Lazio. Vero punto di forza del Simposio sarà la presenza dei produttori, che racconteranno il lavoro e la passione che anima il loro quotidiano. E ci sarà tanto da raccontare, date le quasi 100 etichette di vino in degustazione e le tantissime eccellenze tutte da scoprire, come la birra al cotto di fichi, il panettone all’olio extravergine di oliva, il capocollo presidio Slowfood, i panini gourmet, oli, formaggi e conserve di ogni tipo.

Ma il Simposio ha anche lo scopo di creare sinergie con altri mondi apparentemente lontani; in quest’ottica sarà compresa, nel ticket di degustazione, la visita gratuita al MAFF, il Museo Archeologico di Francavilla Fontana, che tanto racconta della storia della città degli Imperiali, ma anche dell’antica pratica del simposio. Il tutto accompagnato da un’altra eccellenza francavillese, la Scuola Musicale Comunale, che curerà le esibizioni di musica dal vivo.

Non mancherà il racconto della storia delle nostre tradizioni e la voglia di tenerle vive, poiché proporremo ai bambini un’attività gratuita esclusiva, curata dalla Masseria Didattica Villa Buontempo, il laboratorio “Mani in Pasta”, che farà cimentare i più piccoli nella trasformazione del chicco di grano in farina e poi in orecchiette!

Il costo del ticket completo (5 degustazioni vino+1cibo+visita MAFF+calice omaggio) è di €10,00; ticket wine (5 degustazioni vino+visita MAFF+calice omaggio) €5,00; ticket food (1cibo+visita MAFF) €5,00;

Partner della manifestazione sono: Inei – gioielleria artigianale sartoriale, parafarmacia Raiola, Argentieri distribuzioni, Generali agenzia Cito Francavilla Fontana e Blooming garden.

Tutti i dettagli dell’evento sono reperibili visitando la pagina Facebook I percorsi del Simposio Puglia.