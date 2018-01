Saranno insigniti dello speciale riconoscimento all’educatore “Melania Russo” i tre Procuratori Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, Lecce e Taranto.

Saranno presenti la dott.ssa Pina Montanaro, Procuratrice Capo di Taranto, il dott. Ferruccio De Salvatore, Procuratore Capo di Bari e la dott.ssa Maria Cristina Rizzo, Procuratrice Capo di Lecce.

Melania era una preanimatrice dell’oratorio, volata via a 14 anni a causa di brutto male, voleva divenire educatrice, non ha avuto tempo! Il riconoscimento a lei dedicato ne preserva la memoria e, al contempo, esalta istituzioni ed educatori che si spendono per la nostra gioventù.

Lo scorso anno è stato insignito del premio il dott. Cataldo Motta, Magistrato e la dott.ssa Rosy Paparella, Garante minori della Regione Puglia.

“Quest’anno abbiamo pensato di premiare le tre Procure attive presso i T.M. della Regione Puglia – è il commento di Roberto Schifone,

vicepresidente nazionale del Movimento per l’Infanzia e fondatore del S.I.N.G. – per sottolineare il grande lavoro, molte volte poco

conosciuto ai più, che compiono a favore delle nuove generazioni sia per il contrasto della devianza che per i percorsi rieducativi!”.

Durante la manifestazione verrà assegnato il “Premio Nazionale Donato Carbone vittima di mafia” al giornalista ed inviato di striscia la notizia Luca Abete, al giornalista e conduttore delle Iene, Matteo Viviani, al papà della piccola Sofia, vittima di una malattia rara, Guido De Barros, ed a Don Antonio Coluccia, parroco di frontiera da tempo sotto scorta.

“Siamo davvero alla vigilia – afferma Federica Caniglia, presidente del S.I.N.G. – della grande festa di San Giovanni Bosco, una festa che

attendiamo un intero anno e la quale tutto il consiglio direttivo lavora con immutata energia ed entusiasmo”. La manifestazione è presentata dal capo redattore della Gazzetta del Mezzogiorno, il dott. Vincenzo Sparviero, che da anni ormai conduce la cerimonia di assegnazione e la festa di San Giovanni Bosco, il giorno in questione Domenica 4 febbraio p.v. alle ore 18.30 presso il Teatro di San Pasquale dei Padri Rogazionisti ad Oria (BR).