IL BINARIO 23, nell’ambito della Rassegna “I viaggi della musica”, SABATO 17 febbraio (ore 21.00) volerà nelle sonorità oltreoceano ospitando “Simona Stamer TRIO “BATUQUE”.

I suoni del Brasile con la splendida voce di Simona Stamer , la magica chitarra di Massimo d’Astore e il basso di Cosimo Romano.

Il trio, composto da elementi di grande esperienza, esplora con creativita’ e personalita’, i ritmi ed i suoni della musica brasiliana passando dalla samba alla bossa nova a ritmi piu attuali addentro alla cultura popolare propria del Brasile, interpretando brani di Moreira, Jobim, Elis Regina, Barroso, Powell, Gonzaga, Tania Maria, Yusa, Giana Viscardi ecc..

Lo spettacolo e’ di gran divertimento, fresco, nuovo …e di ottimo spessore musicale e non manca di coinvolgere l’ascoltatore per i ritmi trascinanti e le bellissime melodie che questa terra ci regala.

Simona Stamer : voce e colori

ON stage fin da adolescente, grande esperienza e versatilità, nel jazz e brasiliano. Per 6 anni lavora a Londra con musicisti di fama internazionale, calcando palchi importanti (Palazzo reale di Hampton Court). Torna in Italia e da anni collabora al progetto Batuque.

Massimo d’Astore : nylon guitar :

Esperienza decennale, centinaia di concerti in ambito jazz e pop. Ha collaborato con Bungaro, Lighea, Arturo Milestone, Tia Architto. In ambito jazz ha suonato con J. Girotto, T. Kennedy, Pippo Matino, G. Telesforo, R. Bonisolo ed altri.

Cosimo Romano: basso elettrico e contrabasso :

Esperienza pluriennale in ambito pop e jazz, con orchestre ed in studio di registrazione. Collabora con Orchestra Magna Grecia, Renzo Arbore, G Telesforo, G. Pistacchi ed altri.

INFO E PRENOTAZIONE APERICENA E TAVOLI:

380 5882186 – 333 4527621

BINARIO 23

VIA CONGREGAZIONE, 11 BRINDISI

binario23brindisi@gmail.com