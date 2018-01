“Rinnovo adesione alla rottamazione bis” è l’argomento di una lettera aperta inviata da Raffaele Iaia, Coordinatore UDC, al Commissario Prefettizio Dott. S. Giuffrè.

Di seguito ne riportiamo integralmente il testo.

Vista l’entrata in vigore del decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017 coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 la quale estende la definizione agevolata dei carichi e va a modificare il decreto legge del 22.10.2016 n. 193 al quale aveva aderito il Comune di Brindisi il 30.01.2017 con delibera del Consiglio Comunale votata all’unanimità , su proposta delle opposizioni, dando così ai contribuenti di Brindisi la possibilità di definire in maniera agevolata le posizioni debitorie sottoposte a ingiunzioni fiscali notificate negli anni dal 2000 al 2016 dal Servizio Tributi o dai concessionari della riscossione in merito alle entrate comunale, anche tributarie.

Il nuovo decreto legge 148 e 172 del 2017 include anche gli atti notificati e notificandi al 30 settembre 2017 ed altre novità per quei cittadini che non hanno pagato alle regolare scadenza le rispettive rate, di mettersi in regola. Il nuovo decreto prevede tra altro anche la possibilità di posticipare le rate tra il 2018 e 2019 e consente a tutti coloro che non erano in regola con i pagamenti dei piani scaduti a dicembre 2016 di aderire al decreto sopra richiamato, in quanto non previsto in quello precedente.

Con la presente si chiede al Sig. Commissario Prefettizio, dopo aver accertato la possibilità di adesione alla cosiddetta rottamazione bis, con i poteri a lei conferiti, la modifica della Delibera n. 1 del 30 gennaio 2017 ed il relativo regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento, anche per gli atti del 2017 come prevede il decreto 148 e 172 del 2017 , e se vi sono le possibilità di allargare anche ai contribuenti con pendenze.

Si tratta della possibilità di provvedimento vantaggioso per le casse comunali sia per tanti cittadini che a fine dicembre e in questi giorni si stanno recando presso il concessionario per chiedere se vi sono tali agevolazioni , in periodo di crisi economica, e possono mettersi in regola definitivamente anche per il 2017.