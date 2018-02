Apprendiamo con soddisfazione che il Commissario S. Giuffrè con la deliberazione di C.C. n. 5 del 24/01/2018 ha approvato l’integrazione al precedente atto n. 1 del 30 gennaio 2017, approvato dal Consiglio Comunale, relativo al regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento, anche per gli atti fino al 30 settembre 2017 come prevede il decreto 172 del 2017.

Ora con l’approvazione del suddetto atto tutti coloro che non erano in regola con i pagamenti dei piani scaduti dal 2000 al 2016 e anche quelli sino al 30 settembre 2017 potranno aderire alla cosiddetta rottamazione bis, richiamata nel decreto 172 del 4/12/2017 di conversione del D.L. 148 del 16/10/2017, oltre che alle altre novità che il decreto prevede come, ad esempio, la possibilità di posticipare le rate tra il 2018 e 2019.

L’adesione al nuovo provvedimento di definizione agevolata consente di pagare l’importo del debito senza le sanzioni e gli interessi di mora.

Nei giorni scorsi avevamo scritto al Commissario proprio per sensibilizzarlo su questo argomento in quanto sono molti i cittadini che in questo periodo di grave crisi economica si ritrovano ad avere dei debiti tributari da estinguere.

Si invitano pertanto gli Uffici preposti del Comune e del concessionario (ABACO) a provvedere alla massima divulgazione del provvedimento in atto e a predisporre la modulistica oltre che in formato cartaceo anche on line sui vostri siti.

Si chiede, inoltre, a tutto il personale preposto di prestare la massima attenzione a tutti i regolamenti in essere e dare a tutti cittadini i chiarimenti e assistenza del caso in quanto molti si trovano in difficoltà proprio ad approcciarsi con le varie procedure da mettere in atto per la definizione della pratica.

Inoltre si ritiene opportuno che il Commissario Prefettizio con gli stessi poteri del Consiglio Comunale proceda a regolamentare la vacatio legis.

Raffaele Iaia

Coordinatore UDC