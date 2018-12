La rinnovata Biblioteca Ragazzi riaprirà le porte Il prossimo 13 dicembre alle ore 17,00 presso i locali di Viale Commenda 1. Si sono, infatti, appena conclusi i lavori di adeguamento iniziati lo scorso giugno grazie ad un investimento importante da parte della Regione Puglia.

Il progetto curato dalla Sezione Provveditorato ed Economato della Regione Puglia consente oggi di “restituire alla città” una rinnovata Biblioteca ragazzi, tutta dedicata alla lettura e alla creatività dei più piccoli: un accogliente angolo lettura a misura di bambino e un’ampia scelta di libri e giochi adatti a tutte le età dell’infanzia e dell’adolescenza. Ovviamente non mancano neppure colori, fogli e quanto utile per sviluppare “l’angolo della libera espressione”.

La scelta di “ripartire da 0-14” con una sala completamente rivolta ai più giovani ed interamente ripensata nello spirito e nella funzione, proprio in prossimità delle festività natalizie non è casuale. Far rinascere questo spazio rivolto ai più piccoli è sicuramente un messaggio di speranza che viene consegnato alle nuove generazioni, al pubblico dei piccoli lettori di oggi che dovranno costruire la società di domani.

Inoltre nell’occasione sarà illustrato il progetto, finanziato da Regione Puglia a valere sui fondi FESR-FSE 2014-2020, di rifunzionalizzazione del complesso centrale della Biblioteca e che vedrà la trasformazione da biblioteca di conservazione, studio e ricerca a presidio della cultura audiovisiva, finalizzato ad attuare azioni di audience development nelle scuole e formazione ai mestieri del cinema e della creatività, una Babilonia del sapere, un incubatore di creatività e visioni, con una particolare sfaccettatura legata all’audiovisivo e al cinema.