Venerdì 18 gennaio 2019 nel Teatro Impero di Brindisi va in scena l’opera buffa in due atti «Il Barbiere di Siviglia» di Gioachino Rossini, allestito a cura dell’Orchestra Filarmonica Pugliese, proposto e realizzato a Brindisi, in matinée e serale, delle Associazioni musicali «Auditorium» di Castellana Grotte e «Nino Rota» di Brindisi.

Il matinée, riservato agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, si svolgerà dalle ore 9.30 alle 11.30 mentre l’ingresso alla spettacolo serale è stabilito alle ore 20.30.

L’Orchestra Filarmonica Pugliese è tra i più importanti poli culturali musicali pugliesi. Patrocinata dalla Regione Puglia, si è esibita sia nei più importanti teatri e luoghi della nostra regione, sia in trasferte in ogni parte d’Italia, offrendo spettacoli di rilevante importanza artistica e conseguendo sempre unanimi consensi di critica e di pubblico; numerose le collaborazioni con musicisti e Direttori ai più alti livelli.

«Il Barbiere di Siviglia» in programma a Brindisi, è realizzato con la collaborazione del Coro FestivaLatilla, e impegna giovani cantanti lirici in carriera, vincitori d’importanti concorsi lirici e molto apprezzati nelle più recenti rappresentazioni: Gianpiero Ruffino: Conte d’Almaviva (tenore), Gianni Marino: Bartolo (basso), Gerardo Spinelli: Figaro (baritono), Nicola Ciancio: Basilio (basso), Carmen Lopez: Rosina (contralto), Ines Colangelo: Berta (soprano), Tommaso Nicolosi : Fiorello/Ufficiale (basso). Regia, scene e costumi di Gerardo Spinelli; Direttore Giovanni Minafra.

Trailer:



PREZZI

Platea 1^ settore: prezzo unico € 15,00

Platea e galleria: prezzo unico € 12,00

Per il matinée, riservato a studenti e docenti, il prezzo è invece di € 5,00