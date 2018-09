Continua il percorso di costruzione e definizione di Potere al Popolo! con la partecipazione di migliaia di militanti in tutta Italia. Ad ottobre si svolgerà la votazione tra le proposte di statuto e quindi si procederà all’elezione degli organi di Potere al Popolo!

Il 20 settembre alle 20, presso la Casa del Popolo, in via Porta Lecce 134 a Brindisi, si terrà un’assemblea per discutere le proposte di statuto e le modalità di adesione a PaP.

Vogliamo immaginare collettivamente e dal basso come dovrà essere PaP, quale dovrà essere la sua struttura e gli strumenti per potersi sempre più radicare nei territori ed elaborare proposte reali e concrete per opporsi efficacemente alle politiche neoliberiste, sessiste, razziste e omofobe attuate dagli ultimi governi e che possono solo peggiorare gli effetti della crisi economica e sociale.

Invitiamo tutt* a partecipare all’assemblea del 20 settembre, perché, come tutte le assemblee di PaP, anche questa è aperta e può partecipare chiunque lo desideri, solo per informarsi o, magari, anche per dare un suo contributo.

Per noi la politica o è partecipata o è uno strumento nelle mani dei più forti! Perché solo una partecipazione sempre più ampia potrà far nascere una politica che fa davvero gli interessi dei lavoratori, dei disoccupati, dei pensionati, delle persone più deboli; in grado di dare risposte ai bisogni ed alle necessità di tutti e non solo di chi ha già soldi e potere.

Solo la partecipazione del popolo può riportare il Potere al Popolo!

Potere al Popolo Brindisi

Evento FB https://www.facebook.com/events/324336128364900/

Pagina FB https://www.facebook.com/Potere-Al-Popolo-Brindisi-1996894343925685/

Email poterealpopolobr@gmail.com