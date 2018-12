Venerdì 21 dicembre 2018, alle ore 19.30, presso l’Istituto Alberghiero “Sandro Pertini ” di Brindisi, nella Sala Principe.

I docenti: prof.ssa Anna Consales, responsabile della comunicazione, prof. Cosimo Rubino, area professionale e il prof. Lorenzo Marrazzo, area professionale, hanno organizzato una serata sul tema:”A nice evening in joy for Christmas greetings-Perlage, food and music”. Una serata all’insegna delle bollicine, dello stare insieme, per brindare in allegria. Non manchera’ una nota romantica: le famose canzoni di Barry White renderanno la serata più vivace. È richiesto un particolare dress-code “black with something red”. Il costo è di 10 euro. Per prenotazioni e pagamenti, contattare il prof. Cosimo Rubino entro, e non oltre, il 17 dicembre 2018.