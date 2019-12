A Francavilla Fontana l’ultima notte del 2019 sarà all’insegna della musica internazionale di Cecilia Gayle, special guest del Capodanno in Piazza Umberto I.

Il menu artistico della serata, realizzata dall’Amministrazione Comunale con il contributo di Giba Cafè e Nuovarredo, prevede la partecipazione di Dj Santibyron di RadioNorba e di Natalia Dolgova alla consolle. A completate il cast ci saranno la conduttrice radiofonica Rosaria Rollo con le Radioline e il Carlo Maretti Show.

Cecilia Gayle è conosciuta dal pubblico italiano sin dal 1997 quando ottenne il successo grazie al brano El Talisman, cui sono seguite le hit El Pam Pam, El Tipitipitero, Jinga Jinga, Aquì e tante altre canzoni che hanno scandito il ritmo dell’estate negli ultimi 20 anni.

Una notte da trascorrere in musica per salutare in festa il 2019 e dare il benvenuto al 2020.

L’evento è inserito nel Cartellone di eventi “Incanto di Natale” promosso dall’Amministrazione Comunale.

Comune di Francavilla Fontana