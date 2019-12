Appuntamento a Brindisi domenica 5 gennaio, a partire dalle 18.30, con la discesa della “vecchietta dei doni” dal tetto del Nuovo Teatro Verdi. A seguire la festa in piazza Vittoria con un programma di spettacoli e animazione dedicato ai più piccoli.

È stata presentata questa mattina presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi la seconda edizione dell’iniziativa «Il volo della Befana», in programma domenica 5 gennaio alle ore 18.30 nella piazza antistante il Nuovo Teatro Verdi.

All’incontro hanno partecipato il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, il comandante provinciale dei VV.F. di Brindisi, Antonio Panaro, e l’assessore alle Politiche per lo Sviluppo, Oreste Pinto.

La Befana dei Vigili del Fuoco farà capolino con la sua scopa sopra il Teatro e poi scenderà calandosi dal tetto per raggiungere il cuore della piazza. Una discesa spettacolare che si aggiunge al classico programma per l’Epifania: una volta “atterrata”, la vecchietta riuscirà a rinnovare l’atteso appuntamento con i bambini tra selfie e la tradizionale distribuzione di caramelle. La Befana “volerà” quindi in piazza Vittoria dove parteciperà alla «Notte bianca dei bambini», un mondo magico popolato da clown, giocolieri, danzatori, scultori di palloncini, creatori di bolle giganti, mascotte e principesse Disney, maghi comici e fantasisti.

«Abbiamo voluto dare seguito a questa iniziativa – ha detto il sindaco Rossi – sulla scorta del successo della prima edizione. Tra i diversi appuntamenti, l’Epifania in piazza ha visto la più ampia partecipazione di bambini, per questo non potevamo non riproporlo. Ringrazio il comandante Panaro che ha subito accolto la nostra idea, quella di riportare la Befana sul tetto del Teatro e farla atterrare nel cuore dei bambini grazie a un intervento davvero spettacolare».

«L’Epifania è la festa che accende i sogni dei bambini – ha continuato il comandante Panaro – e per questo i Vigili del Fuoco hanno risposto con grande attenzione e slancio alla chiamata del sindaco. I Vigili vivono la comunità, spesso purtroppo in situazioni di emergenza e pericolo, ed è bello ritrovare una vicinanza un po’ insolita che sa di umanità e partecipazione. Vivremo ancora una volta una grande festa proponendo la figura del Vigile in una veste inusuale».

«L’Epifania è una festa molto sentita a Brindisi – ha concluso l’assessore Pinto – e ha radici che affondano nel tempo. Mi piace l’idea di sublimare questa iniziativa in un filone tradizionale che veda tanti bambini incontrarsi attorno alla figura della Befana, presente nell’immaginario collettivo, e a un evento spettacolare che per una volta spoglia i Vigili del Fuoco dei loro tradizionali compiti».

La Befana è una figura oltre il tempo, quasi mitologica ma anche fortemente familiare. La simpatica vecchietta, tra mille avventure, mirabolanti evoluzioni e giri di fantasia, troverà l’abbraccio di tanti bambini per poi festeggiare con loro tra sorprese e attrazioni.

