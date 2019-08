Amanti dell’arte di strada, musica, mercatini e street food tenetevi forte! Il mese di agosto sarà all’insegna dell’arte di strada con il “cisternino street art”: un evento organizzato dall’associazione Smile di Manuel Manfuso con il patrocinio del comune di Cisternino con 9 serate suddivise in tre puntate per tutto il mese di agosto.

Oltre agli artisti di strada, il direttore artistico ha pensato anche ai vostri palati selezionando accuratamente lo street food presente in piazza Marconi accompagnato da musica : Panini gourmet, prodotti veneti, birra artigianale, carne alla brace, Mozzarelle fatte sul posto, Salumi di norcia e per i golosi ci saranno crepes e zucchero filato.

Immancabile il curatissimo e sfiziosissimo mercatino dell’artigianato con i suoi prodotti unici e di qualità.

Si parte venerdì 9 agosto con due spettacoli alle 21 e alle 22.30 in piazza Garibaldi con lo spettacolo dei messicani circensi F.i.e.s.t.a, alle 21:30 in corso Umberto ci sará l’incantatore di serpenti per chi fosse incuriosito da questi rettili e volesse anche farsi delle foto, mentre alle 22.00 e alle 23.30 in piazza dell’orologio lo spettacolo di bolle con la bravissima “Fiocchettina” che incanterá grandi e piccini.

Sabato 10 agosto alle 21:00 e alle 22.30 in piazza Garibaldi sará la volta di “dely de marzo fire show” il mangia fuoco dallo spettacolo grottesco e intrigante.

A seguire, in corso Umberto, lo spettacolo di arte danza e pittura con gli “action painting” , mentre alle 22.00 e alle 23.30 in piazza dell’orologio un divertente spettacolo di calcio freestyle .

Domenica 11 si chiude la tre giorni della prima tappa di questo evento con spettacoli tutti “in rosa” . Si parte con “Sylvie fire show” in piazza Garibaldi alle 21 e alle 22.30 con il suo spettacolo di fuoco e fachirismo che lascerà tutti con il fiato sospeso, a seguire in corso umberto alle ore 21:30 e alle 23.00 “favole altoparlanti” una cantastorie sui trampoli che coinvolgerá il pubblico rendendolo partecipe nelle storie, mentre alle 22.00 e alle 23.30 in piazza dell’orologio teatro danza e cinema muto con la signorina demodè e la sua magica valigia.

Se doveste perdervi una di queste tre date, non disperate! Le altre due tappe sono previste per la settimana di ferragosto dal 14 al 17 agosto e l’ultima 30-31 agosto e 1 settembre.