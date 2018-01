ASD Basket Fasano – Amatori Martina F. 70:61

Parziali (18-15, 25-16, 13-13, 14-17)

Torna sul parquet di casa e ritorna a vincere la Conad Fasano di Ciccio Colucci, che ha ragione di una Amatori Martina Franca, mai doma, che riesce a recuperare il gap di 12 punti accumulato nella prima frazione di gara, ma costretta poi a cedere alla panchina più lunga e più esperta del Fasano. Fasanesi che si rimettono a distanza di sicurezza durante il quarto finale, respingendo tutti i tentativi di riaggancio dei ragazzi, indomiti, di coach Fuocolare.

Primo quarto all’insegna dell’equilibrio massimo, con le squadre che rispondono colpo sul colpo: Fasano bene nel pitturato, Martina dalla media distanza. Nel finale si iscrive a referto Cofano e sarà l’arma in più del Basket Fasano, 30 a referto, con la collaborazione di tutta la squadra, e il viatico per andare in fuga è solcato con il parziale di 8-0 aperto, e chiuso nel secondo quarto, che porterà la doppia cifra di vantaggio per i locali. Nella seconda frazione sono 25 i punti messi a referto da Colucci, in campo per tutta la gara, e compagni, con Martina che nella fase centrale, con le rotazioni in atto, fatica a tenere il passo dei fasanesi. 43-31 sulla sirena di metà partita.

Al rientro i viaggianti piazzano un parziale di 9-2 che li riporterà sostanziamente a contatto sul 45-42, ma l’attacco dei blu si ferma e ne approffittano i fasanesi che, con pazienza, rimettono punti importanti di distacco, Il quarto si chiude con il pareggio 13-13.

Nell’ultima frazione, Martina è più precisa dalla distanza, con tre bombe prova a scardinare la zona fasanese, ma in attacco Cofano e Gallo rispondono, e seppure con Monopoli out per infortunio, i biancoazzurri resistono portando a casa un successo importante per la classifica, sempre molto compatta, e con la sesta squadra a solo due vittorie a inseguire la posizione utile per la seconda fase play-off.

Tabellino Asd Basket Fasano

Colucci 7, Gimmi 2, Gallo 9, Musa 7, Buongiorno 0, Monopoli 3, Losavio 0, Rosato P. 12, Cofano 30, Cucci. All.re Colucci