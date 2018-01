Vittoria annunciata per l’Asd Basket Fasano che batte la Sport&Co di Bari, cenerentola del girone B di promozione maschile pugliese e mantiene il ruolino di marcia delle candidate alla poule per la promozione in Serie D. Partita già indirizzata nel primo quarto, con un parziale di 23 a 14 per i ragazzi di coach Colucci, che ritrovano Cofano e Gallo, dopo le assenze della bella gara vinta ad Acquaviva.

Dopo un secondo quarto alla pari, nel terzo periodo i fasanesi allungavano sui baresi chiudendo con un parziale di 26 a 6, grazie alle triple in serie di Rosato D., Sibilio e Genco che chiudevano definitivamente in conti. Nell’ultima frazione, un bell’inizio dei baresi con Pe Pasquale sugli scudi, ma Pietro Rosato, autore di 22 punti, fa sentire i suoi centimetri sotto canestro e riporta i fasanesi a distanza di sicurezza, per chiudere in scioltezza la partita.

ASD Basket Fasano – Sport & Co Bari 74 -51

Parziali (23-14, 16-16, 23-6, 12-15)

Tabellino

Basket Fasano: Colucci 0, Rosato D. 14, Gallo 8, Buongiorno 4, Monopoli 8, Rosato P. 22, Sibilio 9, Genco 5, Cucci 0, Cofano 4. All.re Colucci

C.S.