La SSD Brindisi FC comunica la riconferma, per la restante parte della stagione sportiva, del bravo e forte difensore di fascia sinistra, Mauro Margarito, classe 1990. Un veterano di questa società, che in passato ha ricoperto anche la carica di capitano. Oltre alle sue innumerevoli galoppate sulla fascia di pertinenza, che hanno permesso la realizzazioni di gol di ottima fattura ai suoi compagni, pur non essendo attaccante, in un’unica stagione, ha realizzato ben 8 reti. Margarito, non aveva potuto fare parte dell’attuale rosa in quanto impegnato per motivi di lavoro fuori Brindisi.

La SSD Brindisi FC comunica che per la grande attenzione e la proficua attività nel settore giovanile fin qui svolta, il 15 febbraio verrà premiata a Neviano (LE) con il “Premio Giovanissimi del Salento Nuove Speranze 2018”. Il premio sarà ritirato dal Direttore Tecnico, responsabile del settore giovanile, Mario Bassi, che sarà presente alla premiazione con i suoi collaboratori ed una rappresentanza delle giovanili. A dimostrazione del buon lavoro fin qui svolto, dopo le convocazioni degli Juniores Cocciolo, Petracca, e Lanza, anche gli Allievi Serti (da tempo in pianta stabile con la prima squadra), Iaia e De Luca sono stati convocati per il raduno della rappresentativa pugliese Allievi Regionali, svolto a Bari, per l’ultima selezione per il 57° Torneo Nazionale delle Regioni – 2018.