La SSD Brindisi FC comunica ufficialmente il tesseramento dell’attaccante classe 1990 Pablo Acosta, nato a Las Varillas – Condoba in Argentina, proveniente dal Francavilla in Sinni serie D. Dopo la trafila delle giovanili, gioca nel Deportivo Moròn nella serie B argentina, per proseguire sempre in Argentina in varie società: FC Sacachispas serie D, Racing club Còrdoba serie C, Club De Julio serie D, Club Sarmiento Leones serie D. Si trasferisce nella serie A del Costa Rica con l’UCR FC, per poi ritornare in Argentina dove gioca prima nell’Alianza Moldes in serie D e successivamente nel Club Altos Hornos Zapla serie C. Realizza il sogno di giocare in Italia e a metà stagione dello scorso anno, si trasferisce al Francavilla in Sinni in serie d e ci rimane fino a fine novembre di questo anno sportivo.

Altro tesseramento l’under classe 1999 Alessandro Lieggi, esterno d’attacco, adattabile a centrocampo nato a Bari. I primi calci li inizia nelle giovanissimi regionali del Levante Azzurro, squadra dilettante barese realizzando 30 reti. Nell’anno 2014/15 passa al Novara, facendo parte degli allievi di Lega Pro; nel 2015/16, sempre a Novara, negli allievi nazionali, gioca contro le giovanili di Juventus, Torino etc, realizzando 5 reti; nel 2016/17 passa al Bari dove gioca con primavera; nel 2017/18 ancora con la primavera del Bari per sei mesi, per poi passare come under al Barletta in Eccellenza dove gioca 15 partite su 15 presenze realizzando 3 reti e 5 assist. Viene convocato nella rappresentativa pugliese giocando tutte le partite da titolare.

Comunicato stampa SSD Brindisi FC