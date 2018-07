La SSD Brindisi FC, dopo Scarcella, Cordisco e Boualam, comunica la riconferma del brindisino Paolo Procida, che si va ad aggiungere ai nuovi tesserati Andrea Antenucci, Luigi Ianniciello e Daniele Fruci. Procida esterno d’attacco, classe 1995, il prossimo sarà il suo terzo anno consecutivo al Brindisi. Dopo aver debuttato a soli 17 anni in serie D con il Città di Brindisi, si traferisce a Pavia dove debutta in Lega Pro; nel 2015/16 passa al Casarano in eccellenza, per poi tornare al Brindisi nel 2016/17. Procida è giocatore dotato di una tecnica sopraffina; Lo scorso anno ha realizzato 7 reti

Comunicato stampa SSD Brindisi FC