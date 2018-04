Oggi pomeriggio il prefetto Franco Gabrielli, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha inaugurato a Brindisi il nuovo tensostatico di Via Svezia, al quartiere Bozzano.

La struttura, che sarà “la casa” della Sezione delle Fiamme Oro, il prestigioso Gruppo Sportivo della Polizia di Stato, è stato realizzato nell’ambito del Progetto “IO GIOCO LEGALE” del Ministero dell’Interno e data in concessione dal Comune, grazie alla fattiva sinergia tra la Questura e il Commissario Straordinario Giuffrè e con il contributo economico per l’allestimento delle Fiamme Oro.





Al suo interno saranno praticate le discipline del Taekwondo e del Pugilato con giovanissimi della città che saranno tesserati Fiamme Oro e saranno seguiti da istruttori plurimedagliati della Polizia di Stato.

Il bocciodromo adiacente sarà invece gestito dall’Associazione Poliziotti in pensione e sarà a disposizione di tutti gli anziani che vorranno frequentarlo.



Una ulteriore occasione per trasmettere ai futuri cittadini della provincia i valori dell’onore e della disciplina, fondanti per un sano sviluppo non solo del corpo ma anche della mente. Valori che generano cultura della legalità e rispetto sociale.

Il Capo della Polizia con questa visita ha voluto testimoniare l’attenzione al territorio della provincia di Brindisi, di cui ha dato tangibili testimonianze assegnando pochi giorni fa un significativo rinforzo di personale ed in particolare con agenti appena usciti dal corso di formazione.