In quale Stato viviamo? Viviamo in uno “Stato di diritto”

Ciò che i Carabinieri hanno comunicato alla stampa è la verità evidente.

Ciò che non emerge è lo stato di salute mentale di JIBBA IBRAHIM.

I danneggiamenti provocati dalla follia di Jibba sono sotto gli occhi di tutti,

il disagio di Jibba non lo ha gestito nessuno.

Ho incontrato Jibba perché la Polizia non sapeva dove portarlo, sono Marcello Petrucci presidente dell’Associazione Compagni di Strada, e noi lo abbiamo accolto.

Racconto sinteticamente la verità che ho potuto conoscere.

Chiunque lo abbia incontrato ha subito detto che Jibba ha dei problemi.

– la sanità di Milano lo ha riconosciuto Psicotico e lo ha affidato alla Polizia, senza alcuna terapia

– la Questura di Milano lo ha instradato con foglio di via ad Ostuni, perché ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica, ma senza dire dove andare

– la Polizia di Ostuni lo ha accompagnato a Casa Betania

– la Questura di Brindisi ha detto che si tratta di un libero cittadino straniero, con regolare permesso di soggiorno, e non può trattenerlo

– i Carabinieri di Brindisi lo hanno arrestato in flagranza di reato, ma non hanno valutato lo stato mentale

– il Magistrato lo ha scarcerato, ma senza approfondire le motivazioni reali del folle gesto

– l’Ospedale di Brindisi lo ha dimesso, affidandolo alle cure del medico curante

– il Centro di Salute Mentale ha detto che il paziente necessita di adeguata assistenza in idonea struttura, ma senza predisporre alcun progetto

– la Prefettura si è fatto carico della situazione, avviando le pratiche per l’inoltro in una struttura, ma i tempi sono lunghi

– nel frattempo i Carabinieri di Ceglie hanno fatto in tempo ad arrestare nuovamente Jibba

– il Magistrato questa volta ha confermato il fermo

– e Jibba non ha più fatto rientro a Casa Betania, dove in questo periodo era stato ospitato

– l’avvocato d’ufficio ha presentato istanza per una visita psichiatrica

Questa è la verità dei fatti, nella sua cronistoria, non spetta a me giudicarli ma solo portarli a conoscenza dei cittadini.

Marcello Petrucci

Presidente dell’associazione Compagni di strada (Casa Betania)