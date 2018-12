Gli apprezzamenti ricevuti e la risonanza nazionale del progetto “IL CAVALLO NELLA SCUOLA: UNA FAVOLA CHE DIVENTA REALTA” studiato, promosso e sostenuto negli scorsi anni dal Circolo Ippico Mitrano di Brindisi e autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca quale corso formativo, che ha visto la partecipazione di 3000 alunni di 151 scuole con 71 loro insegnanti, hanno indotto il Presidente Francesco Ragione a continuare anche per questo anno scolastico 2018/2019 a promuovere azioni di sensibilizzazione e di informazione per studenti, docenti e genitori favorendo la crescita culturale, civile e sociale.

La novità di quest’anno è anche di promuovere un programma di intervento finalizzato a diffondere la cultura della legalità dialogando sul tema del rispetto degli altri , delle regole e della solidarietà tramite la diffusione degli Sport Equestri e il rapporto con la Natura .

Il 5 dicembre scorso, presso l’elegante Club House del Circolo Ippico Mitrano, si è tenuta una conferenza stampa illustrativa del progetto.

Erano presenti: dott. Oreste Pinto Assessore allo Sport del Comune di Brindisi , il Coordinatore C.S.A. Prof. Massimo Monticelli in rappresentanza del MIUR provinciale, Dirigenti Scolastici, un folto numero di Insegnanti , Giornalisti e numerosi addetti ai lavori.

Il Presidente Ragione , referente del progetto formativo ha comunicato che prossimamente inizierà la fase operativa , infatti ci sarà la presentazione degli Sport Equestri presso le Scuole e l’avvio del concorso Grafico Letterario “ UN CAVALLO PER AMICO “ che darà lo spunto per un viaggio nella fantasia dei ragazzi che si improvviseranno giornalisti, scrittori, poeti e pittori alla scoperta del mondo equestre. Gli elaborati saranno presentati in una Mostra pubblica e saranno valutati e giudicati da una commissione in base alla loro originalità ed efficacia.

Il vincitore avrà un premio messo in palio dal Circolo .

Il presidente Ragione, concludendo, ha comunicato che è intenzione del Circolo Ippico Mitrano, organizzare a maggio, a chiusura del progetto, una importante manifestazione presso il centro brindisino dove tutti i ragazzi in cui trascorreremo una giornata ed assisteranno ad esibizioni equestri degli Allievi della Scuola.

Ai Dirigenti Scolastici, saranno consegnate delle targhe, ai Docenti gli attestati di partecipazione.