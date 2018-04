Il 20 aprile scorso la Nefrologia ha celebrato il ventesimo anniversario dell’attivazione del Centro Emodialisi Decentrato di Fasano, facente parte dell’ex Ospedale Civile riconvertito di recente in Presidio Territoriale di Assistenza.

In occasione di questo importante traguardo il Dr. Luigi Vernaglione, Direttore della Unità Operativa complessa di Nefrologia e Dialisi, vuole pubblicamente ringraziare il Dr. Gianfranco Manisco, Primario Nefrologo fondatore del Centro Emodialisi di Fasano, il Dr. Franco Di Tano cui è affidata la gestione del Centro sin dalla inaugurazione, e tutto il Personale sanitario che in questi venti anni si è avvicendato nella struttura assicurando ai pazienti emodializzati un servizio eccellente sotto l’aspetto professionale nonché della cura dei rapporti umani.

La terapia sostitutiva emodialitica è un trattamento salvavita che attualmente coinvolge circa 280 pazienti in tutta la provincia di Brindisi, assistiti in maniera omogenea con posti rene sia nelle Strutture Ospedaliere che in Centri Emodialisi di Assistenza Decentrati (C.A.D.).

La Nefrologia è impegnata costantemente nella prevenzione, diagnosi e cura della malattia renale cronica, nel trattamento della insufficienza renale acuta e della uremia cronica terminale, nella gestione e sorveglianza del trapianto renale.

UFFICIO STAMPA ASL BR