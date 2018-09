La Stagione Eventi 2018/2019 de Il Circo della Farfalla, circolo ARCI di Francavilla Fontana (BR), si apre con la prima edizione della Francavilla Open Jam!

Tutti i musicisti dei dintorni sono invitati a risvegliare il palco della sede in Via Giancola dal torpore estivo proponendo canzoni, versi, riff, assoli, improvvisazioni da eseguire insieme ai compagni di “suonata”. L’obiettivo è stimolare i musicisti e i semplici spettatori a tessere nuovi rapporti di collaborazione artistica, a scoprire nuove affinità a permettere ai più giovani di scoprire l’anima musicale più alternativa di Francavilla Fontana e ai non più giovani di divertirsi mostrando i frutti di anni di passione e studio.

Ecco le regole della prima edizione di Francavilla Open Jam: •L’evento sarà diviso in due diverse fasi: FASE 1 e FASE 2.

•La FASE 1 darà la possibilità di salire sul palco a chi avrà già a disposizione un gruppo (anche non band “ufficiale”), rispettando dei turni da 15 minuti.

•I gruppi per la FASE 1 possono costituirsi anche poco prima di salire sul palco, ma per invitare i partecipanti a non lasciare tutto al caso il Circo offre la possibilità per

•venerdì 28 settembre di venire a fare delle prove sul suo palco, insieme ai futuri compagni di jam, o anche solo per cominciare ad entrare nel mood della serata.

•La FASE 2 è dedicata ai ritardatari, a chi non è riuscito a trovare posto nella prima e a chiunque voglia unirsi a loro.

•Il Circo metterà a disposizione il proprio impianto audio e una backline che consiste in strumenti generosamente concessi da alcuni dei partecipanti, ovvero: 1 amplificatore per chitarra, 1 amplificatore per basso e 1 batteria compresa di fusti e piatti.

•Non ci sono restrizioni su cosa suonare e gli strumenti da utilizzare. I partecipanti sono invitati a liberare la voglia di divertirsi grazie all’improvvisazione e alla contaminazione di generi.

•Tutti i partecipanti dovranno rispettarsi l’un l’altro, senza alzare troppo il volume e soprattutto facendo in modo che nessuno passi troppo tempo sul palco.

•Chi suonerà strumenti che necessitano di più attenzione in sede di soundcheck è invitato a presentarsi intorno alle 21:00.