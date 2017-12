Se ne è andato nel giorno di Natale, la festa più gioiosa dell’anno.

Se ne è andato nell’indifferenza di una vuota sala d’attesa della stazione ferroviaria.

Ettore Epicoco, 54 anni, uno dei senzatetto più noti della città di Brindisi è stato colto da malore intorno alle 17.00. Vano ogni soccorso tentato da una equipe del 118 giunto sul posto.

Per anni, la sua presenza è stata discreta. Ma negli ultimi tempi aveva fatto parlare certa cronaca per aver dato fastidio a bambini e signora oppure per essersi denudato. Tutta colpa dei fumi dell’alcool, che l’hanno portato diverse volte a ricevere le cure dei medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale Perrino. Ma dopo qualche giorno, punto e a capo.

Da oggi non più. Ha tolto il disturbo proprio nel giorno della festa più sfarzosa e famigliare dell’anno. Un vero e proprio ossimoro per una vittima della solitudine e della povertà.