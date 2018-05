Lunedì 7 maggio 2018, alle ore 10.30, presso il Cinema Teatro Impero di Brindisi, il Colonnello Carlo Calcagni, presenterà il docufilm “I AM. Io sono il Colonnello “, del regista Michelangelo Gratton, di Ability Channel, in occasione dell’evento destinato agli studenti “Disabilità e Sport”, organizzato dall’Istituto ALBERGHIERO “Sandro Pertini” di Brindisi.

Il docufilm rappresenterà un’occasione imperdibile per comprendere, pienamente, la vita di questo grande uomo. Il regista e la troupe televisiva, hanno letteralmente vissuto con lui, per poter realizzare al meglio questa opera molto importante.

Il Colonnello, nel 1996, ha partecipato alla missione di pace nei Balcani, a Sarajevo, come elicotterista e soccorritore. Una volta ritornato in Italia, si è ammalato gravemente per avere respirato polveri di metallo. Carlo Calcagni, però, non si è arreso e ha incominciato a lottare con tenacia.

La sua giornata è scandita dalle tante terapie a cui è costretto a sottoporsi da 14 anni, ma continua a lottare e, nonostante tutto, non ha abbandonato la sua passione per lo sport, è ciclista agonista e, dal 2007, corre come Paralimpico, riuscendo ad ottenere importanti successi.

Il 3 maggio, il Colonnello è stato ospite di Bruno Vespa a “Porta a Porta”, per portare la testimonianza della sua vita. Carlo Calcagni è un esempio di speranza per tutti, soprattutto per i giovani che devono imparare a non arrendersi e lottare sempre per quello in cui credono.