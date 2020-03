Da questa sera il sindaco Riccardo Rossi è in quarantena, in attesa dell’esito del tampone che sarà effettuato nelle prossime ore.

Una decisione necessaria scaturita dalla notizia, giunta oggi, che il comandante della Polizia Locale, Antonio Orefice, è risultato positivo al Covid-19. Stessa scelta è stata fatta anche per i suoi più stretti collaboratori.

Il comandante, in isolamento volontario dalla scorsa settimana quando ha manifestato i primi sintomi, dopo due giorni di febbre è ora in buona salute e non manifesta più alcun sintomo.

Si rinnova la raccomandazione a tutti i cittadini di restare in casa e di uscire solo se strettamente necessario.