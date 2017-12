Il Commissario Straordinario ha voluto, in data odierna, personalmente ringraziare la Dr.ssa Anna Cinti per aver, in occasione delle festività natalizie, reso fruibili ai visitatori i reperti della collezione archeologica Faldetta.

Per l’occasione ha disposto che Multiservizi tenga aperti al pubblico i contenitori culturali del Comune di Brindisi nelle prossime festività di Capodanno ed Epifania, dalle ore 9.00 alle ore 14.00