In occasione del “Giorno della Memoria” , istituito per ricordare lo sterminio di milioni di ebrei, zingari, omosessuali e oppositori politici , consumato nei campi di concentramento, la Giunta Comunale con propria deliberazione ha aderito al progetto “ Treno della Memoria 2019” per difendere la memoria di quei fatti atroci attraverso l’esperienza di un viaggio che rappresenta un percorso educativo e culturale che conduce partecipanti a riflettersi nella Storia e a riflettere sui processi di produzione dei di meccanismi di odio che furono figli di quell’epoca e che contrastarne la creazione di nuovi .

Il treno della Memoria è un progetto che conduce i partecipanti provenienti da diverse destinazioni europee, ai Campi di Auschwitz e di Birkenau, con micro tappe attraverso luoghi d’Europa che rappresentano ferite dei totalitarismi.

Uno straordinario viaggio in autobus della durata di nove giorni, zaino in spalla, lungo i sentieri della Memoria europea volto alla conoscenza della Storia con un metodo di educazione informale “alla pari” per favorire un processo naturale di trasmissione orizzontale di esperienze, emozioni, riflessione.

La quota di partecipazione è fissata in € 350.00 per partecipante e comprende:

Viaggio in autobus turistico con partenza da Bari

Pernottamenti in ostello con colazione inclusa più il pranzo a sacco incluso nel giorno della visita ad Auschwitz- Birkenau

Ingresso e visite guidate in italiano nelle Città e nei memoriali previsti nelle micro tappe

Ingresso e visite guidate in italiano al ghetto di Cracovia, Museo

Fabbrica di Schindler , Auschwitz- Birkenau

Assicurazione

Spostamenti interni in autobus

Materiali idi supporto storico –educativo

Incontri di formazione con educatori dell’Associazione (peer educators) e accompagnamento in viaggio

Quota associativa

Ad eccezione del giorno della visita ai campi di concentramento, le spese per i pasti, oltre la colazione, sono a carico dei partecipanti. L’associazione garantisce convenzioni favorevoli con strutture dei luoghi visitati.

Con l’adesione al progetto il Comune di Erchie cofinanzia in € 1300.00 la partecipazione di cinque giovani cittadini ercolani

Chi può partecipare e come

Dopo aver preso visione dell’allegato progetto , possono presentare domanda di partecipazione, compilando l’allegato modello da presentare direttamente al protocollo del comune o a mezzo pec protocollo.comune.erchieò pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 21 novembre 2018 i cittadini ercolani che abbiano una età compresa tra i 18 e i 30 anni ( i diciotto anni possono essere compiuti entro la data del 28 febbraio 2018)

Il Comune cofinanzierà la quota di partecipazione in € 200.00 pro capite.

Ciascun partecipante verserà direttamente all’Associazione la restante somma di € 150.00 secondo modalità che verranno comunicate.

Si precisa che:

– Qualora giungano 5 sole istanze saranno accolte direttamente in ordine di protocollo;

– Qualora il numero delle istanze sia superiore a cinque, alle ore 12.30 del giorno 21/11/2018, si procederà con un sorteggio pubblico per estrarre i partecipanti, garantendo parità di genere, se possibile rispetto alle istanze presentate, assicurando almeno due donne e due uomini tra i cinque che saranno estratti. Le ulteriori istanze saranno in graduatoria tra le riserve in caso di rinuncia di uno o più partecipanti estratti.

– Qualora Il numero delle istanze sarà inferiore a 5, il cofinanziamento pari a 1000,00 sarà suddiviso in modo equo tra i candidati.

Al fine di favorire maggiormente la partecipazione il Comune si farà carico delle spese del viaggio in andata e ritorno, per Bari, sede di partenza.

Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione che potrà essere valido per il riconoscimento dei crediti formativi da presentare al Consiglio didattico delle scuole secondarie di secondo grado o delle facoltà universitarie.

Ciascun partecipante si impegna a trasferire la propria esperienza con la testimonianza, le foto, video e quant’altro materiale che riterrà utile, in uno o più eventi che il comune riterrà di organizzare e si rende disponibile a partecipare agli incontri

Il comune sottoporrà all’approvazione dell’Associazione la scelta della partenza per il 27 gennaio 2019.

Chiunque può partecipare al Treno della Memoria 2019 versando la quota intera di € 350.00 direttamente all’Associazione .

Per ulteriori informazioni e chiarimenti

Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Erchie.