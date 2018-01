L’Amministrazione comunale di Fasano ha dato inizio ai lavori di pulizia straordinaria del territorio locale di competenza del parco regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre san Leonardo” che proprio domenica scorsa è stato al centro della trasmissione di Raiuno “Linea Verde”.

L’intervento, frutto di un progetto dell’Amministrazione-Zaccaria che ha avuto accesso a specifici fondi regionali, durerà due settimane curato dalla ditta fasanese “F.lli Vinci” a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto sulla piattaforma “Empulia” per un importo complessivo di 27mila euro.

L’intervento vuole essere anche un monito a coloro che, senza senso cibico, abbandonano rifiuti per strada o, come in questo caso, in un’area di pregio sul piano ambientale e turistico.

