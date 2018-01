Il Comune di Ostuni in collaborazione con lo staff ingegneristico di Car-Tech Group ha dato vita al Portale per il cittadino, uno spazio virtuale dedicato alla creazione e alla gestione dei dati anagrafici e tributari di ogni residente nel territorio ostunese, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

L’iniziativa, inserita nel programma “Ostuni Smart City – Città Intelligente”, offre numerosi nuovi “Servizi Partecipati OnLine” accessibili attraverso il sito internet istituzionale che prevede, previa registrazione, il rilascio delle credenziali che permettono l’accesso alle schede individuali.

Grazie all’adozione di questa innovativa soluzione, i cittadini del Comune di Ostuni sono in grado di visualizzare, controllare ed effettuare modifiche e integrazioni dei propri dati. Il sistema permette di avere a portata di mano la propria scheda contenente informazioni anagrafiche (composizione anagrafica della famiglia, domicilio, residenza), immobiliari (numero, qualità, titolarità, possesso), fiscali (verifica dovuto e versato, precompilati dinamici IMU, TARI, TASI) e di raggiungibilità/sicurezza.

Il “Portale per il Cittadino”, già predisposto al nuovo modello di accesso via SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) varato dal Governo, permette a cittadini e tecnici di generare e stampare certificati catastali dei fabbricati e dei terreni con il relativo QR-Code (Codice Quick Response o Risposta Rapida). Le informazioni univoche contenute nel QR-Code, comprendono gli indirizzi di geo-localizzazione satellitare utili a risolvere le difficoltà che vari operatori di servizi riscontrano quotidianamente (rilievi topografici, opere pubbliche, visite mediche, pronto soccorso salvavita, Vigili del Fuoco, riparazione gas, acqua, elettricità, etc.).

Il servizio prevede la partecipazione delle Associazioni, CAF, professionisti che per le loro attività o in qualità di delegati potranno verificare o correggere interattivamente le informazioni immobiliari e tributarie dei propri clienti presenti nel COD.Com – Territorio e Fiscalità Locale Partecipati.

Il COD.Com (Centro Organizzazione Dati Comunale) attivato dal Comune di Ostuni, serve a rendere le informazioni partecipate, efficienti e trasparenti per migliorare i servizi erogati sul territorio.

Trattandosi di un servizio utile a cittadini, tecnici, professionisti, assistenti fiscali, operatori della protezione civile, medici, veterinari, l’amministrazione comunale invita vivamente la cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico che si terrà giovedì 18 gennaio prossimo a partire dalle ore 18.30 presso la Biblioteca comunale di Ostuni.

