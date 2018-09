Forza Italia:

Apprendiamo in queste ore dagli organi di stampa dell’ennesimo colpo di mano della giunta Rossi.

La delegazione Casale, fondamentale per il disbrigo delle pratiche inerenti i documenti di riconoscimento, ha rappresentato per anni un importante riferimento per i tantissimi abitanti della zona evitando loro di spostarsi fino alla sede centrale.

Le delegazioni ad oggi, tranne quella del rione Tuturano, per mancanza di personale sono state chiuse.

Assistiamo purtroppo alla ennesima contraddizione di questa amministrazione in quanto nelle linee programmatiche presentate alla cittadinanza il sindaco Rossi era più volte espresso sul recupero delle stesse riutilizzandole come centro di ascolto dei cittadini mentre oggi scopriamo a sorpresa che nella giornata di ieri la Giunta ha deciso di candidare la ex sede comunale del Casale a centro di accoglienza per i migranti minorenni e appena maggiorenni.

Alla luce di quanto appreso ci aspettiamo che anche le restanti sedi seguiranno lo stesso destino nel prossimo futuro.

Forza Italia è fortemente contraria al progetto dell’amministrazione Rossi e si opporrà con tutti i mezzi a propria disposizione sia nelle sede istituzionali che fuori.

Il nostro gruppo cittadino a partire dalla giornata odierna organizzerà una raccolta firme che sarà consegnata direttamente nella mani del Prefetto e del Sindaco Rossi.

Questa storia non ci piace.

Movimento +39

Il Movimento+39 ha appreso la notizia che il Comune di Brindisi, mediante delibera di giunta, ha deciso di partecipare ad un bando pubblico finalizzato ad ospitare immigrati minorenni e

neomaggiorenni. Quindi ancora una volta la Città di Brindisi, nonostante sia gravata da numerosi problemi, si candida ad un’accoglienza foriera di ulteriori problemi.

Si parla di edifici e rioni dove potrebbe essere realizzato l’insediamento. Il Movimento+39 dichiara sin da ora la sua contrarietà alla partecipazione del Comune al bando e quindi all’arrivo degli immigrati. Come per la tendopoli al quartiere Paradiso, anche in questa circostanza il Movimento+39 scenderà in piazza contro tali iniziative.

Lega Puglia – Coordinamento Cittadino Brindisi

Il gruppo consiliare della Lega ha appreso la notizia che il Comune di Brindisi, mediante delibera di giunta, ha deciso di partecipare ad un bando pubblico finalizzato ad insediamenti di migranti. Nello specifico si tratterebbe di ospitare immigrati minorenni e neomaggiorenni.

Ancora una volta la Città di Brindisi, nonostante vi siano ben altri problemi che la soffocano, si candida ad un’accoglienza che rischia concretamente di creare ulteriori e gravi squilibri nella vita sociale degli abitanti dei vari quartieri.

Si parla di edifici e rioni dove potrebbe essere realizzato l’insediamento, come quello del Casale che verrebbe obiettivamente stravolto dalla presenza degli immigrati. La Lega dichiara sin da ora la sua contrarietà alla partecipazione del Comune al bando e quindi all’arrivo degli immigrati. La Lega è pronta alla mobilitazione di piazza contro l’iniziativa del Comune e contro l’insediamento dei migranti.

I consiglieri comunali della Lega Massimo Ciullo e Ercole Saponaro