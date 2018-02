Da Lunedì 5 Febbraio alle ore 13.00 CiccioRiccio Ti invita al Festival di Sanremo. Tra musica e collegamenti, incontri e critiche al prestigioso Festival della Canzone Italiana, ci sarà da divertirsi. Ospiti fissi del primo radio show ufficiale del festival condotto da Marcello Biscosi su CiccioRiccio: SANTIAGO, cantautore brindisino che per un soffio non ha avuto accesso al palco del Teatro Ariston; EMANUELA GABRIELI, attrice-cantante, un grande talento salentino che è impegnata in “Dignità autonome di prostituzione” e nel progetto “Cherchez la Famme”. Vanta un curriculum di esperienze nell’ambito dello spettacolo davvero interessante; CHIARA CONTE, dancing-violinist, cantante di musica leggera e jazz che con la sua versione di “Despacito in pochi giorni ha totalizzato oltre 6 milioni di clic.

Sarà un festival raccontato, (molto) cantato e vissuto da tutti i protagonisti attraverso i microfoni di CiccioRiccio che invita gli ascoltatori a partecipare al radio-show in veste di “raccontatori” del proprio festival di Sanremo preferito. Non mancheranno perfomance dal vivo degli ospiti-conduttori,- è previsto un mini concerto live- ma anche interviste ai cantanti del festival, con un occhio privilegiato sulla categoria dei giovani su CiccioRiccio ha sempre voluto puntare.