Le prime due gare ufficiali della stagione sono state confortanti per il Futsal Brindisi. Sabato scorso, con il Bitonto Futsal Club 2018, al debutto in campionato, anche se sconfitti in casa per 5-6 (vincevano 4-0) i biancoazzurri hanno disputato una bella partita ed alcuni uomini sono già parsi in condizione, tra questi il capitano Spagnolo che purtroppo salterà la trasferta di Aradeo poiché espulso per doppia ammonizione. Tre giorni dopo, in Coppa Italia, i brindisini si sono subito riscattati vincendo per 5-3 in trasferta, sul campo del Volare Polignano, l’andata degli ottavi di finale, confermando una positiva prestazione che gli appassionati hanno avuto modo di vedere in diretta tv su Antenna Sud Canale Eventi; il ritorno si disputerà al “Da Vinci” martedì prossimo alle ore 21.

Prima della coppa (con le otto che passeranno il turno che sapranno a breve se si rivedranno direttamente in una Final Eight a gennaio o se disputeranno i “classici” quarti e semifinali in gare infrasettimanali sino a dicembre) il Futsal Brindisi avrà due match consecutivi in trasferta: ad Aradeo, come detto, e poi a Barletta.

Nella formazione aradeina ci sono ben cinque ex: l’allenatore Di Serio, il preparatore dei portieri Maggiore, il laterale-pivot Caselli, il centrale Macaolo e il pivot Taccone. I biancoverdi sono la prima squadra in assoluto della provincia di Lecce a disputare il campionato di C1 e sarà proprio il Futsal Brindisi ad essere l’avversario del loro esordio casalingo. A dirigere l’incontro sono stati designati gli arbitri Pellegrino di Lecce e Laghetti di Taranto.

2^ GIORNATA SERIE C1

(sabato 21 settembre 2019, ore 16)

Aradeo-Futsal Brindisi

Arboris Belli 1979-Futsal Monte Sant’Angelo

Audace Monopoli-New Team Putignano (ore 15.30)

Bitonto Futsal Club 2018-Futsal Barletta

Dream Team Palo del Colle-Just Mola

Futsal Andria-Azzurri Conversano

Itria Football Club-Volare Polignano

San Ferdinando 1942-Futbol Cinco Bisceglie

CLASSIFICA

Aradeo 3

Audace Monopoli 3

Bitonto Futsal Club 2018 3

Dream Team Palo del Colle 3

Futsal Andria 3

Futsal Barletta 3

Itria Football Club 3

New Team Putignano 1

San Ferdinando 1942 1

Arboris Belli 1979 0

Azzurri Conversano 0

Futbol Cinco Bisceglie 0

Futsal Brindisi 0

Futsal Monte Sant’Angelo 0

Just Mola 0

Volare Polignano 0

