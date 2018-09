L’emozione di giocare davanti al proprio pubblico fa un brutto scherzo ai ragazzi con V sul petto. Davanti ad un folto pubblico i ragazzi di Mr Di Serio hanno faticato e non poco per riacciuffare un pari allo scadere, dopo aver rincorso per tutta la durata del match.

Un insuperabile Gadaleto, aiutato dall’impostazione rinunciataria assunta dalla sua squadra per tutta la durata della partita, ha negato in tutti i modi, la gioia della vittoria ai padroni di casa.

Scesi sul rettangolo di gioco, convinti di poter imporre i propri ritmi di gioco, alla luce dello scarto accusato dai castellanetani nella prima giornata sul proprio campo, grazie ad un 4 a 11, imposto dai barlettani dell’Eraclio, i brindisini hanno dovuto ben presto fare i conti con la verve e la motivazione messa in campo dai ragazzi di Mr Lamanna.

L’utilizzo del cronometro, novità per la serie C1, rende le partite molto più lunghe delle precedenti edizioni, ma consente di evitare perdite di tempo inutili, che in passato condizionavano e non poco l’andamento delle partite, mantenendo una tensione di gioco prolungata e una suspanse tutta da vivere fino al fischio finale.

Primo tempo tutto di marca Castellaneta, con Trotolo (3) e Cassone (1) da una parte, e Macaolo (2) dall’altra. Ribaltamenti di fronte continui, con il castellaneta chiuso in difesa e pronto a ripartire e Brindisi dall’altra a cercare uno spiraglio tra le maglie avversarie e la grande giornata di grazia del portiere Gadaleto. Primo tempo 2 a 4 per gli ospiti.

Nella ripresa la musica non cambia, stesso atteggiamento per i ragazzi di Mr Lamanna e brindisini più determinati a ribaltare le sorti dell’incontro.

La compagine bianco azzurra arriva a giocarsi il pallone del pareggio al 16° del secondo tempo, quando per raggiungimento numero di falli da parte del Castellaneta, sul dischetto va Macaolo che si fa parare il tiro da un attento Gadaleto. Ennesimo miracolo.

Ma il pareggio è nell’aria, i brindisini spinti dall’entusiasmo del pubblico e dalla ritrovata energia emozionale, spingono alla ricerca del goal che riequilibra le sorti dell’incontro.

Al 17° Perseo inventa un tiro dal limite che s’incacca alle spalle dell’estremo difensore castellanetano. E’ pari e l’entusiasmo è alle stelle. Il blocco continuo del cronometro, che consente lo svolgimento dell’effettivo tempo di gioco, aiuta la rimonta dei biancoazzurri, che al 18° hanno la possibilità di passare in vantaggio con Caselli, che si incarica di battere il rigore concesso per raggiungimento numero massimo di falli di squadra. Ancora una volta Gadaleto dice no.

La beffa è dietro l’angolo, goal sbagliato e goal subito, sul ribaltamento di fronte, Resta al 18° riporta in vantaggio il Castellaneta.

Forcing brindisino sospinto dall’entusiasmo dei quasi cento tifosi presenti e al 20°, sul fil di sirena, Caselli, dopo aver colpito un doppio palo, infila la sfera dietro le spalle dell’estremo difensore avversario. E’ pareggio, tutto sommato giusto per quanto visto sul campo.

Archiviata la seconda giornata, i ragazzi di Mr. Di Serio, subito dopo il fischio finale, si sono proiettati al prossimo impegno sportivo, che si svolgerà a Talsano nella giornata di Martedi 25, dove affronteranno i biancorossi del Gioco Calcio Tra Amici Taranto.

Non lasci ingannare la classifica dei rossoblu, ancora fermi ai nastri di partenza, perché ogni partita ha storia a sé e và giocata fino in fondo.

Futsal Brindisi

1 Paradiso (p), 3 Micia, 4 Macaolo, 5 Conte, 6 Zuccaro, 7 Cava, 8 Caselli, 9 Taccone,

10 Tomassini (cap.), 11 Romano, 12 Perseo, 13 De Carlo (p). All. Di Serio. Dir. Maggiore.

Marcatori: Caselli (4) 3° st, 14° st, 16° st e 20° st;

Macaolo (2) 6°pt e 20° pt;

Cava (1) 4° st;

Perseo (1) 17° st.

Ammoniti: Micia, Conte e Tomassini.

Real Castellaneta

1 Galatone (p), 2 Di Dio, 3 Resta, 5 Sperti, 7 Sorino, 10 Casamassima (cap.), 12 Cassone,

13 Masi, 18 Trotolo, 19 Basile, 26 Gadaleto (p), 27 Benedetto. All. Lamanna.

Marcatori: Trotolo (5) 12° pt, 15° pt, 17° pt, 6° st, 9° st;

Cassone (1) 5°pt;

Casamassima (1) 1° st;

Resta (1) 18° st.

Ammoniti: Gadaleto, Sorino, Trotolo, Basile

Espulsi: Mr Lamanna

2^ giornata Serie C1

Azzurri Conversano – Atletico Azzurri S. Rita 6-2

Eraclio Barletta – Gioco Calcio tra Amici 5-3

Futsal Andria – Just Mola 6-5

Futsal Brindisi – Real Castellaneta 8-8

Futsal Monte Sant’Angelo – Audace Monopoli 5-5

Olympique Ostuni – Dream Team Paolo del Colle 5-6

Polisp. Five Bitonto – Futsal Barletta 7-6

Trulli e Grotte – San Ferdinando 4-1

Classifica

6 Futsal Andria, Polisp. Five Bitonto, Eraclio Barletta e Dream Team Palo del Colle;

4 Futsal Brindisi, Audace Monopoli e Futsal Monte Sant’Angelo;

3 Azzurri Conversano e Trulli e Grotte;

1 Real Castellaneta, Just Mola e Olympique Ostuni;

0 Atletico Azzurri S. Rita, Futsal Barletta, Gioco Calcio tra Amici e San Ferdinando.

3^ giornata Serie C1 – martedi 25/09/18

Atletico Azzurri S. Rita – Olympique Ostuni

Audace Monopoli – Azzurri Conversano

Dream Team Paolo del Colle – Futsal Andria

Eraclio Barletta – Polisp. Five Bitonto

Gioco Calcio tra Amici – Futsal Brindisi

Just Mola – Futsal Barletta

Real Castellaneta – Trulli e Grotte

San Ferdinando – Futsal Monte Sant’Angelo